شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7291 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 7300 نفطة، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الارتفاع لمستوى 7600 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز المؤشر لمستوى 7300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,280 بينما مستوى المقاومة هو 7,311 نقطة