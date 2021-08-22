شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 11129 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 11150 نقطة، والذي ضغط على المؤشر ليقلص مكاسب ويغلق عند مستوى 11033 نقطة، في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,996 بينما مستوى المقاومة هو 11,100 نقطة