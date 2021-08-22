شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يسجل اعلى مستوى في سبعة اشهر -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 935 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في سبعة اشهر، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 910 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 970 فلس كمستوى اول ثم 1000 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 900 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 920 وبين مستوى المقاومة هو 970 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد