شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1.799 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 1.75 ريال كمستوى اول ثم 1.70 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.84 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط