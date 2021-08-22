شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 181 فلس، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للسهم، وفي ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر استوكاسيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 167فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 188 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 177 فلس وبين مستوى المقاومة هو 182 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط