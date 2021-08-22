شكرا لقرائتكم خبر عن أجيليتي (AGLTY) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 996 فلس، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع هبوطا في الاجل القصير قد يصل بالسهم لمستوى الدعم 880 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1080 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 990.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,002.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط