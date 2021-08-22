شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة (BOURSA) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 1693 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ا نطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1500 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1800 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,680 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,697 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط