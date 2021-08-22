شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 896 فلس، مكون نموذج "Shooting Star" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 870 فلس كمستوى اول ثم 850 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 910 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 887 فلس وبين مستوى المقاومة هو 900 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط