شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 19 فلس، في ظل استمرار الاداء السلبي المقدم من خلال المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، حيث اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم لاعادة اختبار مستوى الدعم 18 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 18.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط