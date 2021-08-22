شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يصل لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاعلى خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 455 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم 445 فلس، وهو الهدف السعري الثاني والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتتوقع ارتفاع السهم لمستوى 475 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 445 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 453 وبين مستوى المقاومة هو 467 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد