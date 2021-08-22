شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 16.92 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 16.50 ريال كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 17.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 17.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط