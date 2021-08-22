الاقتصاد

شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 22-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 1.535 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، وهو ما قد يرسل السهم لاسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 1.47 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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