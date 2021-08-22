شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 22-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 1.535 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، وهو ما قد يرسل السهم لاسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 1.47 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط