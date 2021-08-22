شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح غير السعوديين لانتخابات مجالس الغرف التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير التجارة د. ماجد القصبي صدور اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية دعما لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى إقرار ضوابط لحوكمة الغرف التجارية، وتعزيز شفافية أعمالها.

واشتملت اللائحة على إعفاء جميع المنشآت التجارية من اشتراك الغرفة للثلاث سنوات الأولى من عمرها، إضافة إلى تخفيض اشتراك السنتين الرابعة والخامسة، والسماح لغير السعوديين بالترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف، وكذا التصويت لفرد أو مجموعة مترشحين للانتخابات.

اشتراك واحد

كما تضمنت اللائحة إلغاء تعدد الاشتراكات في نطاق الغرفة التجارية، والاكتفاء باشتراك واحد مهما تعددت الفروع، وحددت 6 فئات لمشتركي الغرف، والمقابل المالي وفق رأس المال وعدد الموظفين وعمر السجل التجاري، على أن يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك بعد مضي 3 سنوات على تاريخ القيد في السجل التجاري.

إعادة تشكيل

حددت اللائحة حالتين لتعدد الاشتراك بالغرفة التجارية بتعدد الفروع، وهما: الأولى؛ وقوع فرع المنشأة خارج اختصاص الغرفة مكانيا، والثانية؛ اختلاف الاسم التجاري للفرع، كما اشتملت على إعادة تشكيل الغرف حسب المناطق الإدارية بالمملكة وفق محددات تقترحها الغرف ويعتمدها الوزير، ومنح الجمعية العمومية للغرف حق اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والمركز المالي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية.

فقد العضوية

اشتملت اللائحة على أنه لا يجوز لمن فقد عضويته بقرار من الوزير الترشح مرة أخرى للعضوية لمدة 8 سنوات من تاريخ فقدها، كما تضمنت استحداث آلية لقياس الأداء وفق مؤشرات محددة، وتقويمه، ومنح الوزير آلية للتقويم تصل إلى إعادة تشكيل مجلس الإدارة.