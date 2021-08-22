شكرا لقرائتكم خبر عن التيسير العربية للتمويل تحقق أعلى ربح في تاريخها خلال النصف الأول لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التيسير العربية للتمويل تحقيقها أرباحا استثنائية وصلت إلى 25 مليون ريال للنصف الأول من عام 2021.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة التيسير العربية، الأستاذ زيد عبدالله اليعيش، قائلا: استطعنا بفضل الله ثم توجيهات مجلس الإدارة ومجهودات موظفي الشركة، تحويل خسائر النصف الأول من 2020 إلى تحقيق الأرباح في النصف الأول من 2021.

وتابع: نعتقد أن المؤشرات المالية لعام 2021 ستشهد تحسنا كبيرا عن العام الماضي، خاصة أن سوق التمويل بدأ يستعيد تعافيه، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة ملتزم بتنفيذ إستراتيجية الشركة في طرح حلول تمويلية توافق الشريعة الإسلامية لتتماشى مع احتياجات عملاء الأفراد والشركات، كما أن الشركة تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتوسيع نطاق تمويلها وتنويعها ليكون داعما لتنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، والتشجيع على الادخار والتمويل والاستثمار، إيمانا بأهمية نشر الثقافة المالية وتعزيزها بالنسبة للعملاء.

وكانت شركة التيسير العربية قد حققت صافي الربح للعام 2019، بقيمة 23 مليون ريال، إلا أن أزمة كورونا حالت دون استكمال تلك الأرباح في عام 2020.

وفي هذا القطاع تقدم شركة التيسير العربية للتمويل برامج تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل برنامج تمويل شراء السيارات للأفراد والشركات، والتمويل الشخصي والتعليم والعلاج الطبي، بالإضافة إلى توفير تمويلات للمنشآت الناشئة لشراء معدات ووسائل الإنتاج، وتوسيع حجم أعمالهم وزيادة ربحيتها، وفي النصف الأول من عام 2021 نما حجم التمويل بنسبة 120 % مقارنة بعام 2020.