الاقتصاد

ارتفاع سعر عملة بيتكوين 1.2%

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة بيتكوين 1.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 49 ألفا 233 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.9%، حيث يتم تداولها بين 48 ألفا و307 دولار و 49 ألفا و449 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 24% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 6.8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 70% حتى الآن هذا العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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