شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة بيتكوين 1.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 1.2% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 49 ألفا 233 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.9%، حيث يتم تداولها بين 48 ألفا و307 دولار و 49 ألفا و449 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 24% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 6.8% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 70% حتى الآن هذا العام.