المتقدمة توقع اتفاقية لإنتاج طائرة «حارس الأجواء» بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الالكترونيات المتقدمة (AEC) التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اتفاقية تعاون مشتركة مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، لتصنيع وإنتاج وتحسين وتحديث نظام الطائرة بدون طيار.

وتعد الطائرة التي أطلقت عليها «حارس الأجواء» من الطائرات التكتيكية، وهي متعددة المهام وقادرة على المراقبة والاستطلاع، ويتم التحكم في عمليات إقلاعها وهبوطها بشكل آلي من خلال غرفة العمليات وغرفة الاتصال المتحركة.

ووقع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة المهندس زيــاد المسلم، مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الدكتور سامي الحميدي.

وقال المسلم «إن الشراكة مع المركز سيكون لها دور فاعل في تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتطويـــر الكوادر الوطنية. ونتطلع من خلال هذا التعاون المشترك إلى أن نسهم في تحقيق الريادة بما يلبي طموحات المملكة في مجال الدفاع وفق مستهدفات رؤية 2030».

وأوضح الحميدي، أن توقيع اتفاقية تصنيع طائرة حارس الأجواء مع شريك هام واستراتيجي مثل شركة الالكترونيات المتقدمة تشكل المرحلة الهامة في دورة تصنيع التقنيات المتقدمة وتحديا رئيسا لضمان النقل الناجح من مرحلة الأبحاث والاختبارات والتجارب إلى مرحلة التصنيع والإنتاج الكمي، بالإضافة إلى نقل وتبادل المعرفة والتدريب للمنتجات محلية التصميم والإنتاج، كما تسهم في تكامل الجهود وتوحيدها لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، حيث تمت جميع مراحل التصميم والتصنيع المحلي بقدرات ذاتية بمعامل الأبحاث التطبيقية بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض.