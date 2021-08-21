المركز السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتحكيم التجاري شارك في ورشة عمل متخصصة عقدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تبادل الخبرات مع المركز وتقديم الحلول البديلة في تسوية المنازعات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والسعي إلى تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون وتطوير الأعمال في المجالات المشتركة، لخلق بيئة تنافسية جاذبة. واستعرض المركز عبر عرض مرئي خلال الورشة الخدمات المتنوعة والمنتجات التي يقدمها عبر التحكيم والوساطة، ومدى الأثر الإيجابي على قطاعات الأعمال عند لجوئها إلى التحكيم المؤسسي وفق أعلى المعايير، وتناول العرض التعريف بالخدمة المطورة التي أطلقها المركز أخيرا بمسمى «خدمة التحكيم الالكتروني».



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