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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدعم أصحاب الأعمال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم، وكذلك تطوير بيئة عمل شاملة ومواءمة لهم، بهدف تشجيع عمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من فرص العمل المناسبة لقدراتهم ومؤهلاتهم مع توفير خدمات التسهيل والمساندات التيسيرية لهم. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال، للاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والتأهيل والتوظيف التي يدعمها برنامج عمل الأشخاص ذوي الإعاقة «توافق»، وذلك بزيارة صفحة البرنامج في الموقع الالكتروني للصندوق.



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