شكرا لقرائتكم خبر مجموعة البنك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعقد اجتماعاتها السنوية لمجالس محافظيها في الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021، بقاعة المؤتمرات في مدينة طشقند بأوزبكستان. وستناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات التي يحضرها 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالبلدان الأعضاء.



كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة البنك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.