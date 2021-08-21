بنكي «مصر والأهلي» يحذران عملائهما من عمليات احتيال ونصب.. ويكشفون الطريقة

الشارقة - اميمة ياسر - حذر بنكي «مصر والأهلي» عملائهما من عمليات احتيال ونصب، موضحين أن السبب في ذلك يرجع لمشاركة بياناتهم الشخصية.

في البداية، حذر بنك مصر عملاءه من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت إنه يتبع كافة القواعد والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تعرض عملائه لأية عمليات احتيال.

وأوضح البنك أنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عنهم أو حساباتهم البنكية.

وأضاف أن تلك الرسائل أكدت على ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.

‎وأكد على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائها تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

كما أعرب البنك عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لأخرين بالرغم من تلك التحذيرات.

وقال البنك إنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، لأن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأنه لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

كما أعاد البنك الأهلي المصري بث فيديو تحذيري مرة أخرى اليوم السبت، لعملائه مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات وضرورة عدم مشاركة أي معلومات عن حساباتهم المصرفية أو الشخصية لأي شخص لتجنب وقوعهم فريسة للسطو من المحتالين المتخصصين في سرقة الأموال إلكترونيًا.

وكان بنك مصر حذر في بيان صادر له اليوم السبت عملاءه من عمليات احتيال ونصب قد يتعرضون لها في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع آخرين بعد واقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة أخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لأخرين بالرغم من تلك التحذيرات.

وأوضح البنك الأهلي في بداية الفيديو المنشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك أحد أساليب المحتالين المتخصصين في سرقة الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء بالاتصال برقم الهاتف الشخصي لأحد العملاء ليخبره بفوزه بجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ثم الطلب من العميل بالإفصاح عن الرقم التعريفي الخاص بحسابه المصرفي لتحويل المبلغ عليه لتبدأ عملية النصب والسطو على الحساب.

وحذر البنك عملاءه بتوخي اليقظة والحرص في طلب أي شخص بياناتهم المصرفية، مؤكدًا عليهم عدم مشاركة أي بيانات عن حساباتهم لمجهولين عبر الهاتف المحمول أو مشاركتها عبر الإنترنت أو أي جهة أخرى.

وشدد البنك على العملاء بعدم الإدلاء بأي أرقام على بطاقاتهم البنكية، أو الرقم السري أو معلوماتهم الشخصية حتى لا يقعوا فريسة للسطو والاحتيال.

وأكد أن البنك الأهلي المصري لم ولن يطلب بيانات عن حسابات العملاء السرية أو الشخصية عبر عنوانهم الإلكتروني (Email) أو الإنترنت، أو مواقع السوشيال ميديا، أو الهاتف المحمول.