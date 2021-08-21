شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 21-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت 21 أغسطس وفق آخر رقم مسجل بالسوق المصري، وكذلك البورصات العالمية، حيث تستقر الأسعار حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر تسجل 783 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 671 جنيها للجرام ، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6246 جنيها.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة المعدن النفيس في البورصات العالمية، الأمر الذى يجعل السعر دائم التغير طوال أيام التداول في الأسبوع، مع استمرار التداول علي الذهب في البورصات العالمية، ومع إغلاق البورصات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، يبقى وضع سوق الذهب مستقر حتى إعادة فتح التداول على الذهب مجدداً يوم الاثنين.

يتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ويبقى سعر الذهب في مصر مستقراً وفقًا لسعر إغلاق الجمعة فيما عدا تأثيرات السوق المصري بعوامل العرض والطلب والتي قلما يكون لها تأثير على حركة الذهب في السوق، إلا في حدود جنيه إلى جنيهين صعودًا أو هبوطاً.