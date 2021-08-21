شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 21-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 21-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.27 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.24 للشراء، 18.38 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.27 جنيه للشراء، 21.46 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند 49.25 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.