شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات.. تسليم 1700 سيارة آخر الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة إحلال السيارات المتهالكة وتسليم سيارات جديدة وفق المبادرة المعلنة مطلع العام الجاري، تسليم قرابة 1700 سيارة لمن استوفى الشروط بنهاية هذا الشهر، وفق بيانات كشف عنها صندوق إحلال المركبات.

وتشير البيانات إلى أن 3 آلاف شخص حصلوا على السيارات الجديدة خلال 4 أشهر بالفترة من أبريل إلى يوليو 2021، وذلك مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين للحصول سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات.

وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين).

وتسعى الحكومة لإحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023، وتقدم حوافز كبيرة تصل إلى 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي وحوالي 45 ألف جنيه للتاكسي و تصل 65 ألف جنيه للميكروباص.

مبادرة تخريد السيارات، يحق التقدم لتخريد السيارات طالما مر على السيارة 20 سنة من تاريخ التصنيع، والأولوية فى الاستفادة بحوافز المبادرة لمن يستوفى الشروط والتي نستعرضها في السطور التالية.

أهم شروط مبادرة تخريد السيارات، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وأن تكون السيارة مر على صنعها 20 عامًا فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية.

ومن ضمن الشروط، أن تكون رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر) وأن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم، وأن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين قبل موعد إطلاق المبادرة في يناير 2021.