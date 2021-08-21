شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية فى الأشهر الـ5 الأولى من عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى 2021، حيث بلغت 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.1%.

ويعرض ”الخليج 365” بالإنفوجراف تطور ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس وفقا لما يلي:

- حلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر بقيمة 948.1 مليون دولار.

- جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 881.5 مليون دولار

- سجلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بقيمة 876.4 مليون دولار

- وجاءت الهند في المركز الرابع بقيمة 831.4 مليون دولار

- وفي المركز الخامس جاءت تركيا بصادرات قيمتها 803.4 مليون دولار

- وجاءت اليونان بالمركز السادس بصادرات قيمتها 665.1 مليون دولار

- أما الصين فقد سجلت صادرات مصرية بقيمة 546.1 مليون دولار بالمركز السابع

- اسبانيا جاءت في المركز الثامن بقيمة 525.7 مليون دولار

- وفي المركز التاسع جاءت الإمارات بصادرات قيمتها 465.3 مليون دولار

- وأخيراً المملكة المتحدة بالمركز العاشر بقيمة 455.1 مليون دولار

- استحوذت الدول العشر على 45.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

- احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.3 مليار دولار

- جاء في المرتبة الثانية البترول الخام 813.9 مليون دولار

- سجلت الفواكه الطازجة المركز الثالث بقيمة 775.6 مليون دولار

- حلت الملابس الجاهزة بالمركز الرابع بقيمة 720.9 مليون دولار

- سجلت صادرات الأسمدة قيمة 649.7 مليون دولار بالمركز الخامس

- وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية بالمركز السادس بقيمة 600.9 مليون دولار

- صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 373.7 مليون دولار بالمركز السابع

- سجلت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب قيمة 204.2 مليون دولار بالمركز الثامن

- بلغت قيمة صادرات البطاطس نحو 183 مليون دولار بالمركز التاسع

- واخيراً صادرات السجاد والكليم بقيمة 180 مليون دولار

- ومثلت صادرات هذه السلع ما نسبته 44% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى.