شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 10% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت عدد كبير من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، تحقيق مستويات صعود قياسية نتيجة إما مضاربات على هذه الأسهم أو تحقيقها أداء مالي قوي وزيادة رأس مالها، وارتفع 20 سهمًا بنسبة تجاوزت 10% خلال جلسات ثالث أسبوع في شهر أغسطس وهي:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 10.15% ليغلق عند مستوى 32.020 جنيه.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.22% ليغلق عند مستوى 110.250 جنيه.

- القاهرة للدواجن بنسبة 11.83% ليغلق عند مستوى 3.970 جنيه.

- المصرية للدواجن بنسبة 12.73% ليغلق عند مستوى 4.960 جنيه.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.87% ليغلق عند مستوى 3.860 جنيه.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 13.43% ليغلق عند مستوى 71.280 جنيه.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بنسبة 14.55% ليغلق عند مستوى 5.040 جنيه.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 15.49% ليغلق عند مستوى 2.460 جنيه.

- رواد السياحة-رواد بنسبة 16.21% ليغلق عند مستوى 59.710 جنيه.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 17.07% ليغلق عند مستوى 14.950 جنيه.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 21.26% ليغلق عند مستوى 1.449 جنيه.

- بنك الكويت الوطني-مصر بنسبة 22.62% ليغلق عند مستوى 16.100 جنيه.

- المنصورة للدواجن بنسبة 23.32% ليغلق عند مستوى 50.550 جنيه.

- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 24.28% ليغلق عند مستوى 7.320 جنيه.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 25.64% ليغلق عند مستوى 1.730 جنيه.

- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بنسبة 28.39% ليغلق عند مستوى 45.720 جنيه.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 31.480% ليغلق عند مستوى 15.900 جنيه.

- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 40.56% ليغلق عند مستوى 7.520 جنيه.

- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 51.19% ليغلق عند مستوى 11.400 جنيه.