شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سهمًا بالبورصة حققت صعودًا أكثر من 10% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 10.15% ليغلق عند مستوى 32.020 جنيه.
- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.22% ليغلق عند مستوى 110.250 جنيه.
- القاهرة للدواجن بنسبة 11.83% ليغلق عند مستوى 3.970 جنيه.
- المصرية للدواجن بنسبة 12.73% ليغلق عند مستوى 4.960 جنيه.
- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.87% ليغلق عند مستوى 3.860 جنيه.
- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 13.43% ليغلق عند مستوى 71.280 جنيه.
- العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني بنسبة 14.55% ليغلق عند مستوى 5.040 جنيه.
- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بنسبة 15.49% ليغلق عند مستوى 2.460 جنيه.
- رواد السياحة-رواد بنسبة 16.21% ليغلق عند مستوى 59.710 جنيه.
- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 17.07% ليغلق عند مستوى 14.950 جنيه.
- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 21.26% ليغلق عند مستوى 1.449 جنيه.
- بنك الكويت الوطني-مصر بنسبة 22.62% ليغلق عند مستوى 16.100 جنيه.
- المنصورة للدواجن بنسبة 23.32% ليغلق عند مستوى 50.550 جنيه.
- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 24.28% ليغلق عند مستوى 7.320 جنيه.
- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 25.64% ليغلق عند مستوى 1.730 جنيه.
- زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بنسبة 28.39% ليغلق عند مستوى 45.720 جنيه.
- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 31.480% ليغلق عند مستوى 15.900 جنيه.
- المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 40.56% ليغلق عند مستوى 7.520 جنيه.
- الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 51.19% ليغلق عند مستوى 11.400 جنيه.