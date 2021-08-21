شكرا لقرائتكم خبر عن 11.2 مليار جنيه تعويضات صرفتها شركات التأمين خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 وبلغت 24.54 مليار جنيه مقابل 18.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 32.4%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 10.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 39.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 13.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 27.3%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 17.3%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 5.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 48.4%.

وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجاري والتكافلى 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 41.9%، موزعة بين 4.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقارنة بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 55.1%، و494 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 602.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 18%.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجاري والتكافلي 1.9 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من العام الجاري مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 36.5%، موزعة بين 1.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري مقابل 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 42%، و235.2 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 118.6 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 98.3%.