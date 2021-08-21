شكرا لقرائتكم خبر عن 12.3 مليار جنيه إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو الماضي، وبلغت 319 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 12.3 مليار جنيه، مقارنة بـ207 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 11.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 54.1%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 6.6%.

ووزعت الموافقات بين 191 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2021 مقابل 120 موافقة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2020 بنسبة نمو 59.2% في عدد الموافقات، و 18.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 128 موافقة بقيمة 10.9 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2021 مقارنة مع 87 موافقة بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2020 بنسبة نمو 47.1% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 5.2% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يونيو عام 2021 بلغت 1586 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 92.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1308 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 63.7 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 21.3%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 45.8%.

ووزعت الموافقات بين 944 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 19.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو لعام 2021 مقابل 837 موافقة، بقيمة 24.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020 بنسبة نمو 12.8% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 20% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 637 موافقة بقيمة 69.5 مليار جنيه مقارنة مع 467 موافقة بقيمة 36.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 36.4% في عدد الموافقات و 92.3% بقيمة التأسيس.