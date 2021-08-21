الاقتصاد

مؤسس "تسلا" يروج لفكرة الدخل الأساسي عالمياً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ذكر "إيلون ماسك" المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لـ"تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية أن فكرة الدخل الأساسي العالمي للشعوب ضرورية في ظل الصعود المحتمل للروبوت خلال السنوات المقبلة.


وحضر "ماسك" ملتقى مرتبط بمناقشة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذي عقد في ولاية كاليفورنيا، وأوضح أن في المستقبل القريب، سيكون العمل البدني أمر اختياري، وبالتالي، فإنه على المدى الطويل، سيكون هناك حاجة إلى توزيع دخل أساسي عالميا.


ويعني "ماسك" بهذا الأمر توزيع الحكومات حول العالم دخلا على مواطنيها دون الحاجة إلى عمل أو أي شيء، بل فقط لضمان الحد الادنى لحياة جيدة لهم.


وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يسعى فيها "ماسك" لإنتاج نموذج أولي من روبوت "تسلا" في عام 2022.


وأشار المدير التنفيذي لـ"تسلا" واصفا الروبوت إلى أنه سيكون ودودا مع البشر، وسوف يصل ارتفاعه إلى نحو 8.5 بوصة، كما يتحرك بسرعة تصل إلى خمسة أميال في الساعة، وأكد على أن هذا الروبوت ربما يهدد وظائف البشر إذا تم إنتاجه بشكل مكثف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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