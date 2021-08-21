شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" ينخفض بعد استدعاء المزيد من "شيفروليه بولت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جنرال موتورز" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب قرار من الشركة الأمريكية يتعلق باستدعاء سيارات "شيفروليه بولت".



وكشفت "جنرال موتورز" عن أنها تنوي توسيع عملية استدعاء سيارات "شيفروليه بولت" الكهربائية نتيجة احتمالات وقوع خطر اشتعال أو حريق.



وأضافت "جنرال موتورز" في بيان رسمي أن التوسع في سحب سيارات "شيفروليه بولت" سيكلف الشركة ما يقرب من مليار دولار إضافية لتصل التكلفة الإجمالية للاستدعاء إلى نحو 1.8 مليار دولار.



وشمل قرار الاستدعاء سحب 73 ألف سيارة إضافية من "شيفروليه بولت" في الولايات المتحدة وكندا، كما غطت السيارات التي أنتجت في الفترة بين عامي 2019 و2022، أي حتى النسخة الأحدث التي تحمل اسم "بولت إي يو في"، وذلك بعد أن كانت عملية الاستدعاء السابقة تشمل 69 ألف سيارة حول العالم أنتجت في الفترة بين عامي 2017 و2019.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جنرال موتورز" بنسبة 0.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 48.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 49.1 دولار وأقل سعر عند 48.3 دولار.