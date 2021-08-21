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النفط يتراجع لأدنى مستوياته في 9 أشهر

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الدمام - شريف احمد - سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولاراً، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولاراً للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولاراً أو 2.2 % إلى 62.32 دولاراً للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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