شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لأدنى مستوياته في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أسعار النفط أمس، تراجعاً لأدنى مستوياتها منذ تسعة أشهر، حيث باع المستثمرون العقود ‏الآجلة، تحسباً لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة ‏بكوفيد-19.‏

‏وسجّل خام برنت تراجعاً عند التسوية 1.27 دولاراً، بما يعادل 1.9 % إلى 65.18 دولاراً للبرميل، ‏وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر على ‏انخفاض 1.37 دولاراً أو 2.2 % إلى 62.32 دولاراً للبرميل أمس، ليخسر أكثر من 9 % ‏خلال الأسبوع.‏