شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت»: تأهيل 20 منشأة لدخول سوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ملتقى الدفعة الخامسة من برنامج «إيليت طموح»، الذي يضم 20 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة النمو، بهدف تأهيلها للدخول لشبكة «إيليت» العالمية والاستفادة من خدماتها، بالإضافة إلى تأهيلها للدخول في سوق الأسهم الموازية «نمو»، ومبادرة حافز لتغطية تكاليف المستشار المالي.

وأوضحت «منشآت» أن 69 منشأة صغيرة ومتوسطة استفادت من البرنامج وتم ترشيح أكثر من 10 شركات للاستفادة من الحافز المالي، وذلك من خلال 4 دفعات لبرنامج طموح إيليت، حيث تم إقامة الملتقى بهدف الإطلاق الرسمي للبرنامج وتحفيز الشركات المشاركة في مركز ذكاء إنترنت الأشياء والأمن السيبراني بواجهة الرياض، وذلك بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان و20 منشأة من القطاع الخاص.

ويعمل برنامج طموح إيليت على تنمية المنشآت الواعدة من خلال عدة تدخلات رئيسة، تشتمل على برامج تدريبية متخصصة، وربط المنشآت المشاركة بشبكة من المستشارين والمستثمرين المحليين والعالميين بهدف تعزيز نموها، وإعدادها للتمويل أو الطرح في السوق الموازية «نمو».

يذكر أن «منشآت» تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مجتمع ريادي من خلال تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، إلى جانب تقديم حزمة من البرامج والمبادرات والخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية، ومنها برنامج طموح للشركات المؤهلة للإدراج بواسطة إيليت.