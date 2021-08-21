شكرا لقرائتكم خبر عن 57 % ارتفاعا في أرباح شركات البتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن معظم نتائج أعمال الشركات المدرجة في سوق الأسهم، جاءت إيجابية بالربع الثاني، خاصة قطاع البتروكيماويات، عند مقارنتها بالربع الأول.

وأوضح أن أرباح الشركات نمت 57%، والسوق إجمالا حققت نموا في الأرباح بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 18%، لكن عند استبعاد أرامكو، يكون النمو 26%.

وذكر أن القطاع المتميز في السوق هو قطاع البتروكيماويات، لأن السلع الأولية حققت مبيعات كبيرة بالربع الثاني.

وكانت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حققت صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 8.47 مليار ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 3.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

واستمرت شركات البتروكيماويات في الربحية للربع الثالث على التوالي، وذلك بعد ثلاثة فصول من الخسائر المتتالية، وذلك وفقا للنتائج المالية للشركات البتروكيماويات المدرجة البالغة 13 شركة، وتعد أرباح الربع الأول من العام الجاري الأكبر مقارنة بآخر عشرة فصول، وبالتحديد منذ الربع الثالث من عام 2018.

وتعود الربحية للشركات البتروكيماوية المجمعة في الربع الأول على أساس سنوي بعد تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات، رغم الانخفاض الطفيف في كمية المبيعات لبعض شركات البتروكيماويات، حيث استفادت بشكل واضح من تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط.

وحققت تسع شركات أرباحا مقابل صافي خسارة، فيما حققت أربع شركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول على أساس سنوي، وهي كل من «بتروكيم، وسابك للمغذيات الزراعية، وينساب، والمتقدمة».