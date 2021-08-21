شكرا لقرائتكم خبر عن 94.8 مليون طن صادرات الغاز المسال فى السوق العالمى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، أنه على مستوى الدول المصدرة ، استطاعت الولايات المتحدة تحقيق قفزة في حجم صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2021 ، وذلك للربع الثالث على التوالي ، حيث سجلت رقما قياسية جديدة في تاريخها منذ انضمامها إلى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بتصدير نحو 18.1 مليون طن ، مقارنة بنحو 9.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 ، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت نحو 83 % ( أي أن الصادرات قد تضاعفت تقريبا ) . حيث باتت كافة مشاريع إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ، بإمدادات تغذية من الغاز الطبيعي بلغت نحو 11.5 مليار قدم مكعب يوميًا.