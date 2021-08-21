الاقتصاد

94.8 مليون طن صادرات الغاز المسال فى السوق العالمى خلال 3 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 94.8 مليون طن صادرات الغاز المسال فى السوق العالمى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، أنه على مستوى الدول المصدرة ، استطاعت الولايات المتحدة تحقيق قفزة في حجم صادراتها خلال الربع الثاني من عام 2021 ، وذلك للربع الثالث على التوالي ، حيث سجلت رقما قياسية جديدة في تاريخها منذ انضمامها إلى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بتصدير نحو 18.1 مليون طن ، مقارنة بنحو 9.9 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 ، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت نحو 83 % ( أي أن الصادرات قد تضاعفت تقريبا ) . حيث باتت كافة مشاريع إسالة الغاز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ، بإمدادات تغذية من الغاز الطبيعي بلغت نحو 11.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا