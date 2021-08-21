شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض قرب أدنى مستوى في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن الطلب.



ووقعت أسعار الصويا تحت وطأة الضغوط نتيجة توقعات بتساقط أمطار غزيرة في مناطق الغرب والشمال بالولايات المتحدة، وهي تعد حزاما للحبوب.



ورغم استقراره سلبيا اليوم، إلا أن الدولار الأمريكي واصل مكاسبه مرتفعا إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر مما ضغط على السلع.



هذا، وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.1% إلى 12.90 دولار للبوشل.