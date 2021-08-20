سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

المناطق - واس:

سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏نيويورك.‏

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎225.96‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.65‎‏ بالمئة إلى ‏‎35120.08‎‏ نقطة، وأغلق ‏المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ‏‎35.87‎‏ نقطة، أو ‏‎0.81‎‏ بالمئة إلى ‏‎4441.67‎‏ نقطة.‏

وصعد المؤشر ناسداك المجمع ‏‎172.87‎‏ نقطة أو ‏‎1.19‎‏ بالمئة إلى ‏‎14714.66‎‏ نقطة.‏