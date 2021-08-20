الاقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

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مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.

نشر قبل 31 ثانية - 12:12 صباحًا, 21 أغسطس 2021 م

المناطق - واس:

سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏نيويورك.‏
وقفز المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎225.96‎‏ نقطة، بما يعادل ‏‎0.65‎‏ بالمئة إلى ‏‎35120.08‎‏ نقطة، وأغلق ‏المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ‏‎35.87‎‏ نقطة، أو ‏‎0.81‎‏ بالمئة إلى ‏‎4441.67‎‏ نقطة.‏
وصعد المؤشر ناسداك المجمع ‏‎172.87‎‏ نقطة أو ‏‎1.19‎‏ بالمئة إلى ‏‎14714.66‎‏ نقطة.‏

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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