شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - متعاملون في بورصة نيويورك يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019. تصوير: برندان ماكدرميد - رويترز.
نشر قبل 31 ثانية - 12:12 صباحًا, 21 أغسطس 2021 م
المناطق - واس:
سجّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 225.96 نقطة، بما يعادل 0.65 بالمئة إلى 35120.08 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 35.87 نقطة، أو 0.81 بالمئة إلى 4441.67 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 172.87 نقطة أو 1.19 بالمئة إلى 14714.66 نقطة.