شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة السعودية بنسبة 1.08% خلال أسبوع ورأسمالها يفقد 91 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.08% خاسرًا 122 نقطة، ليغلق عند مستوى 11201.64 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 91.8 مليار ريال ليغلق عند 9.75 تريليون ريال سعودي، كما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.48% خاسرًا 19.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3983.07 نقطة، وربح رأس المال السوقي 12.5 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.6 مليار ريال، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت.



بورصة السعودية بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بعد صعود دام 3 أسابيع، بنسبة 1.08% خاسرًا 122 نقطة، ليغلق عند مستوى 11201.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.22% رابحًا 300 نقطة ليغلق عند مستوى 24931.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية 844.5 مليون سهم بقيمة 31.8 مليار ريال عبر تنفيذ 2.1 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 91.8 مليار ريال ليغلق عند 9.75 تريليون ريال سعودي.

وهبط ببورصة السعودية 18 قطاعًا على رأسها الاتصالات بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.79%.



بورصة مسقط بورصة مسقط كما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.48% خاسرًا 19.11 نقطة ليغلق عند مستوى 3983.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 48.75 مليون سهم بقيمة 10.01 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 12.5 مليون ريال ليصل إلى مستوى 21.6 مليار ريال.

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 8.11%، أعقبه سهم "المها للسيراميك" بنسبة 5.63%، يليه سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 4%، فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.93%، أعقبه سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.13%، يليه سهم "الشرقية للاستثمار" بنسبة 3.88%.



بورصة الكويت بورصة الكويت فيما تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.84% رابحًا 55.57 نقطة ليغلق عند مستوى 6668.22 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% رابحًا 82.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7291.52 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5434.77 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5728.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.6 مليار سهم بقيمة 288.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 57.5 ألف صفقة.