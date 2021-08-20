شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفضة رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة تطورات كورونا.



وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كشف في محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي عن مناقشات دارت بين الأعضاء تتعلق باحتمالات وضع خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 23.01 دولار للأوقية.