شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً ببيانات التجزئة الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في اعقاب صدور بيانات اقتصادية شملت تراجعا في مبيعات التجزئة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 2.5% في يوليو/تموز مخالف توقعات بارتفاع نسبته 0.2%.



وارتفع صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا مسجلا 9.6 مليار جنيه إسترليني بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 10.8 مليار جنيه إسترليني.



هذا، وقد انخفضت ثقة المستهلكين البريطانيين وفق مؤشر "جي إف كيه" مسجلة -8 نقاط خلال يوليو/تموز بينما توقع محللون القراءة -7 نقاط.



وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3622، وسجل أعلى سعر عند 1.3648 وأقل سعر عند 1.3602.