شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للذهب بالتزامن مع هدوء ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في ظل استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن مراقبة تطورات جائحة كورونا.



وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كشف في محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي عن مناقشات دارت بين الأعضاء تتعلق باحتمالات وضع خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1784.4 دولار للأوقية.