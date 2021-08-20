شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الاستقرار سلبياً مع الإقبال على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم، لكن العملة الأمريكية لا تزال قرب أعلى مستوياتها في نحو 9 أشهر.



هذا، وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كشف في محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي عن مناقشات دارت بين الأعضاء تتعلق باحتمالات وضع خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:49 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.