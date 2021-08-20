شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره في ظل الخاوف حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن الخام وقع تحت وطأة الضغوط نتيجة القلق المتصاعد إزاء الطلب العالمي.



وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



وكانت الصين قد اضطرت لإعادة فرض قيود الإغلاق في بعض المناطق التي ظهرت بها حالات الإصابة بفيروس كورونان وهو ما يضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 62.2 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.9% إلى 65.2 دولار للبرميل.