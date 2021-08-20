شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً بعد صدور بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مبيعات التجزئة في كندا ارتفعت بنسبة 4.2% خلال يوليو/تموز الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 4.4%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في كندا بقيمته الأساسية بنسبة 4.7% في الشهر الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 4.5%.



هذا، وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7785، وسجل أعلى سعر عند 0.7805 في حين سجل أقل سعر عند 0.7722.