شكرا لقرائتكم خبر عن 89 مليون جنيه صافي مشتريات العرب والأجانب بالبورصة المصرية في 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.9%، وسجل العرب 6.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.2 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 500 ملون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.2 مليار جنيه إلى 376.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 136.5 مليار جنيه إلى 138.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.
بينما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 516.7 مليار جنيه إلى 514.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.