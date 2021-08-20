شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقبع عند أدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم السابع على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل خلال تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال ضعف مستويات الطلب على الوقود ، بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 0.6% إلى مستوي 63.21$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.62$، و سجل أعلى مستوي عند 64.01$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.6 % إلى مستوي 66.12$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.50$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.90$.

عند تسوية الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 62.65$ للبرميل ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.4% ،وسجل مستوى 65.60$ للبرميل الأدنى منذ أيار/مايو الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية منخفضة بمتوسط 6% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال ضعف مستويات الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل ارتفاع مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة ، و تراجع الطلب بشكل حاد فى الصين.

فى الولايات المتحدة ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات البنزين الأسبوع الماضي بحوالي 0.7 مليون برميل ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى علامة سلبية لمستويات السحب والطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وأعلنت الوكالة أيضا ارتفاع إنتاج النفط فى الأسبوع المنتهي 13 آب/أغسطس بحوالي 100 ألف برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 9 تموز/يوليو الماضي.

فى الصين تراجع معدل تكرير النفط الشهر الماضي لأدنى مستوى على أساس يومي منذ أيار/مايو 2020 ، بعدما خفضت المصافي المستقلة الإنتاج ، بعد تراجع مستويات الطلب والسحب على الوقود فى البلاد ، بسبب تشديد قيود الإغلاق والعزل الصحي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 93.67 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع المقومة بالدولار ، حيث ترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،يأتي بعدما عزز محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاحتياطي ،احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.