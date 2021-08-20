شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الأوروبي": تغير المناخ يمثل خطرا غير مسبوق على النظام المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُنظر إلى الاحتباس الحراري من قبل البنك المركزي الأوروبي على أنه تهديد خطير للأعمال المصرفية أيضا.

وقالت مديرة البنك إيزابيل شنابل في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية في عددها الصادر غدا السبت: "تغير المناخ يمثل أيضا خطرا غير مسبوق على النظام المالي".

وذكرت شنابل أن حوالي ثلث القروض التي قدمتها البنوك في منطقة اليورو حاليا للشركات معرضة لمخاطر، مثل ظواهر مناخية متطرفة، "بدرجة عالية أو متزايدة".

وأوضحت شنابل أن هذا يتضح من خلال اختبار الإجهاد للاقتصاد الكلي الذي قام البنك المركزي الأوروبي، والذي شمل تقييم بيانات من 2000 بنك وأربعة ملايين شركة.

وأضافت شنابل أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم نشر تفاصيل حول هذا الأمر قريبا.

ودعا الصندوق العالمي للطبيعة "دبليو دبليو إف" البنوك إلى مراقبة أزمة المناخ عن كثب.

وقال ماتياس كروب، رئيس قسم التمويل المستدام في الصندوق: "تستند سياسة استدامة الاستثمارات والإقراض إلى عدم زيادة تأجيج أزمة المناخ، بالإضافة إلى توفير الأموال من أجل التحول".