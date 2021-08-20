شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتجه إنخفاض أسبوعي 7% بفعل "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة السابعة على التوالي لتقترب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وتتجه صوب انخفاض أسبوعي يزيد عن سبعة بالمئة إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام.

وقال محللو السلع الأولية لدى إيه.إن.زد في مذكرة "انتشار السلالة دلتا في ظل نمو اقتصادي معتدل واحتمالات تشديد السياسة النقدية يسببان تموجات طفيفة قصيرة الأمد في سوق السلع الأولية.

"القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط".

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 سنت، بما يعادل 1.6 بالمئة، إلى 65.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، قرب أدنى مستوياتها منذ مايو أيار ومنخفضة ما يزيد عن سبعة بالمئة في الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط تسليم سبتمبر أيلول والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.07 سنت، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 62.62 دولار للبرميل وانخفضت ما يزيد عن ثمانية بالمئة في الأسبوع.

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

في غضون ذلك، أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.