شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة بورسعيد للتشييد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 618 لسنة 2021 بشأن شطب وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بشركة بورسعيد للتشييد ومواد البناء.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 183، على "شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة بورسعيد للتشييد ومواد البناء من سجلات الهيئة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 200 من لائحته التنفيذية ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للاتحاد المنعقدة في 6 مارس الماضي".

ونصت المادة الثانية على: "تعيين أحمد إبراهيم حسن العيسوي مصفيًا للاتحاد لمدة عامين بأتعاب 1500 جنيه مع التزامه بإخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بقرار الشطب، ونشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، والالتزام بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وأحكام النظام الأساسي للاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية".

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 وبلغت 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة نمو 38.1%.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.