شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 6.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.8%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.6%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.6%، وصعد قطاعي الخدمات التعليمية والتجارة والموزعون بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية ومواد البناء بنسبة 2.4%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.9%، وهبط قطاعي خدمات النقل والشحن والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 500 ملون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.2 مليار جنيه إلى 376.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 136.5 مليار جنيه إلى 138.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

بينما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 516.7 مليار جنيه إلى 514.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%.