شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التداولات لكنها تتجه نحو خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة، لكن وول ستريت تتجه نحو تحقيق خسائر أسبوعية.



وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كشف في محضر اجتماعه الذي عقد في الشهر الماضي عن مناقشات دارت بين الأعضاء تتعلق باحتمالات وضع خطة لتقليص حجم مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 34958 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4416 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 14597 نقطة.