شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يهبط بحوالي 3% متأثراً بصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن المخاوف بشأن الطلب العالمي.



هذا، وتواجه العديد من الدول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الأمر الذي اضطر بعضها إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.



ومن شأن عودة قيود الإغلاق التأثير سلبا على وتيرة التعافي الاقتصادي وتباطؤ النمو خلال الفترة المقبلة، وبالتبعية يؤدي ذلك إلى ضعف الطلب على السلع والمعادن.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة "دلتا" في عدد من الدول، وتتميز هذه السلالة بسرعة التفشي وزيادة معدل الوفيات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.6 نقطة، وهو المستوى الأعلى في نحو 9 أشهر، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل – المستخدم في صناعتي الصلب والبطاريات – بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 18472 دولار للطن.